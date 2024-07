(Vidéo) Capitalisme et Souffrances Psychologiques : FRANÇOISE VERGÈS et NICOLAS FRAMONT

Dans ce nouveau format vidéo, Frustration Magazine vous propose un dialogue autours de thématiques chères à nos invité.es, à la rédaction et à nos lecteur.ice.s. Dans cette première émission Nicolas Framont accueille Françoise Vergès (autrice et militante décoloniale/féministe) pour dialoguer sur les liens intrinsèques entre capitalisme et souffrances psychiques.

Nos remerciements chaleureux à Françoise Vergès pour sa participation et pour sa contribution à notre numéro annuel au format papier. Le numéro annuel de Frustration Magazine est à retrouver dans toutes les bonnes librairies au prix de 17.90€, ainsi qu’en soutenant Frustration à hauteur de 9€ pars mois.

