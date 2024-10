(Vidéo) AFFAIRE ANDY KERBRAT : LYNCHAGE MÉDIATIQUE ET HYPOCRISIE 

Le mercredi 23 octobre 2024, Rob Grams et Clément Sénéchal étaient invités de Toujours Debout, présenté par Théophile Kouamouo.

Au programme notamment :

“L’affaire Kerbrat” avec le journaliste Rob Grams, rédacteur en chef adjoint de “Frustration”, Bénédicte Desforges, Ex-lieutenant de police, Porte-parole du collectif Police Contre la Prohibition, Zoë Dubus, Historienne de la médecine, spécialiste des psychotropes, Sébastien Quenu, Président de Chems Pause et Fred Bladou, militant Aides et SOS addictions.

Entretien avec Clément Sénéchal, “ex-porte parole de Greenpeace et auteur d’un livre très critique sur ce qu’il appelle l’écologie du spectacle : “Pourquoi l’écologie perd toujours”, paru le 11 octobre dernier aux éditions Seuil”.

