Qui est Meyer Habib, qualifié de “porc” par un député FI ? 

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, le député de droite franco-israélien Meyer Habib s’est rendu très visible, étant régulièrement invité dans les médias. Il s’est aussi distingué par ses prises à partie brutales et insultantes des soutiens au peuple palestinien, et pour sa tendance presque gaguesque à traiter tous les gens avec qui il n’est pas d’accord “d’antisémites”. En 2023, Le Monde le décrivait ainsi : “absolument sans gêne, il éructe, insulte, menace en toute impunité”.

Cela a été le cas récemment lorsqu’il est venu hurler devant les caméras alors que le député France Insoumise David Guiraud tentait de répondre aux journalistes dans les couloirs de l’Assemblée. Il s’est alors fait copieusement traité de “porc”. Il faut dire que Meyer Habib n’est pas n’importe quel député : c’est un très proche de Benjamin Netanyahu (premier ministre d’Israël, accusé par le procureur de la Cour Pénale Internationale de crimes contre l’humanité et de crimes de guerres), qui concentre l’essentiel de son énergie à organiser le soutien français à l’Etat d’Israël, y compris dans ses pires excès.

Un drapeau palestinien brandi dans l'hémicycle : très vive altercation entre le député LFI @GuiraudInd et le député apparenté LR @Meyer_Habib.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/WAJYilhZCl — LCP (@LCP) May 28, 2024 Meyer Habib : “On n’a pas élevé les cochons ensemble” David Guiraud : “mais c’est toi le cochon ! T’es dans la boue du génocide (…) ce monsieur est un porc !”

Qui est Meyer Habib ?

Meyer Habib, fils d’un négociant en vin, s’engage dans sa jeunesse auprès du Betar, mouvement sioniste radical, considéré par l’universitaire Damien Charrieras de la Sorbonne Nouvelle comme “l’extrême droite juive”. Le compte twitter officiel de Betar France avait par exemple appelé, en 2016, au “meurtre des arabes”.

Meyer Habib fut également patron, ancien directeur adjoint d’une entreprise d’horlogerie et directeur général du groupe Vendôme.

Il fut aussi vice-président du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France), une organisation aux vues extrêmement droitières et pro-israéliennes.

C’est une abstention supérieure à 90% qui lui a permis d’être élu la première fois

En 2013, il est élu à la 8e circonscription des Français de l’étranger qui comprend l’Italie, le Vatican, la Turquie, la Grèce, Malte, Chypre et Israël. Israël représentant la moitié des inscrits, autant dire que Meyer Habib se fout un petit peu de l’Italie, de la Turquie, de la Grèce, de Malte et de Chypre, et des Français qui y vivent… Pendant les élections, Meyer Habib se réclame d’ailleurs de «la terre d’Israël, le peuple d’Israël, la Torah d’Israël». Au moins c’est clair.

C’est une abstention supérieure à 90% qui lui a permis d’être élu la première fois, sur 131 000 inscrits, soit quelques milliers de votants en sa faveur : disons le d’emblée, Meyer Habib ne représente donc quasi personne.

Il est réélu en 2017 et en 2022 mais cette dernière élection est annulée par le Conseil Constitutionnel qui constate de nombreuses irrégularités, à savoir le relai d’appels à voter Meyer Habib de la part d’élus israéliens et d’autorités religieuses le jour même du scrutin (ce qui est illégal) et la mise en place de permanences téléphoniques pour proposer à des électeurs de voter à leur place sur Internet en utilisant leurs identifiants et mots de passe, ce que le Conseil Constitutionnel a considéré comme étant d’ “une particulière gravité”. N’étant pas déclaré inéligible malgré tout cela, il est finalement réélu l’année suivante en 2023.

“Meilleur ami” de Benjamin Netanyahu, accusé de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre

Benjamin Netanyahu est le premier ministre d’Israël. C’est lui que le procureur de la Cour Pénale Internationale accuse de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre en Palestine et contre qui il demande un mandat d’arrêt.

C’est aussi lui que Meyer Habib décrit comme “son meilleur ami” et comme son “frère”. Cela semble en partie réciproque.

Netanyahu décrit Meyer Habib comme “son représentant personnel en France” Source : Médiapart

En effet, comme nous l’apprenait Mediapart, Benjamin Netanyahu avait rédigé en juillet 2002, un répertoire des fortunes l’aidant dans chaque pays. On y trouvait le numéro d’Arnaud Mimram, cité dans plusieurs affaires en lien avec le crime organisé, et condamné pour enlèvement et escroquerie. Mais aussi celui de Meyer Habib, quiavait d’ailleurs cofondé une entreprise avec Arnaud Mimram, et fut, en raison de ses liens de proximité avec ce dernier, entendu comme témoin dans une affaire sordide d’assassinat dans laquelle Mimram était suspecté.



Netanyahu décrit Meyer Habib comme “son représentant personnel en France”, ce dernier aurait financé plusieurs séjours du premier en France (point que le député nie).

Netanyahu apprécie cette loyauté à toute épreuve et avait même envisagé de nommer Meyer Habib ambassadeur d’Israël à Paris.

“Représentant personnel en France” d’un criminel de guerre, on commence à voir ce qui pose problème avec Meyer Habib.

Opposé à l’existence de la Palestine, soutien des bombardements de Gaza

Pour trouver la solution d’une paix durable en Palestine, trois options se font concurrence :

La première est la solution à deux Etats. Un Etat palestinien souverain aux côtés d’un Etat israélien souverain, aux frontières de 1967. Cette solution est rendue difficile à mettre en place du fait de l’extrémisation côté israélien, de la colonisation en Cisjordanie et de l’absence de reconnaissance de l’Etat palestinien par la plupart des puissances occidentales.

La seconde est la solution à un Etat, c’est la solution “antisioniste” : il s’agirait de faire un État multiculturel, multiconfessionnel, où musulmans, chrétiens et juifs vivraient avec une égalité de droits.

La troisième option est une option génocidaire, c’est celle de l’extrême droite israélienne : il s’agit de massacrer les palestiniens, ou de leur infliger un tel niveau de souffrances, que ces derniers seraient obligés de fuir définitivement le territoire palestinien, devenant une diaspora, et permettant la colonisation complète de la Palestine.

Il considère la solution à deux Etats sur la base des frontières de 1967 comme “pure chimère”. Il continue de tenir ces positions depuis de nombreux mois, allant jusqu’à nier l’existence même d’une colonisation israélienne. Source : Le Monde

De toute évidence, Meyer Habib n’est pas favorable aux deux premières options.

En décembre 2014, il s’opposait vivement à la reconnaissance de l’Etat palestinien.

En 2016, il écrit une lettre ouverte à François Hollande pour condamner le soutien français à une résolution de l’UNESCO visant à la protection du patrimoine culturel palestinien.

En 2017, il s’oppose à l’organisation d’une conférence visant à la reprise du processus de paix, et proclame, comme relevé par Le Monde, que « Jamais un juif ne sera un colon à Jérusalem, jamais un juif ne sera un colon en Judée [Cisjordanie]. Jamais ! ». Ce que le journal note être “en contradiction totale avec les positions diplomatiques françaises”. Cela l’est aussi avec le droit international qui considère bien ces colonies comme parfaitement illégales. La même année, il considère la solution à deux Etats sur la base des frontières de 1967 comme “pure chimère”. Il continue de tenir ces positions depuis de nombreux mois, allant jusqu’à nier l’existence même d’une colonisation israélienne en dépit de la réalité.

En 2020, il répandait une fake news, accusant les gazaouis de “ne pas respecter les gestes barrières” face à l’épidémie de covid-19 et le faisait en diffusant une photo datant de 2017…

“Et c’est pas fini ! Et c’est pas fini !” Meyer habib, le 19/12/2023, à l’assemblée au moment d’une question sur des bombardements de civils à gaza, ayant notamment tué un agent du quai d’orsay

Meyer Habib ne cache pas non plus son vif soutien à la guerre que mène Israël contre le peuple palestinien, en particulier depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, et qui a tué plus d’enfants en quelques mois qu’en 4 ans de conflits armés dans le monde entier, comme l’expliquait l’ONU.

Ainsi, alors qu’au Parlement une question était adressée à la ministre des Affaires étrangères au sujet d’un agent de son propre ministère tué par Israël (Israël tue régulièrement le personnel de l’ONU et n’a pas peur d’attaquer un bâtiment diplomatique français), le député Meyer Habib s’est levé et a beuglé à plusieurs reprises “et c’est pas fini ! Et c’est pas fini !”.

39 députés ont alors demandé la levée de son immunité parlementaire pour “apologie de crimes de guerre” ce qui a été refusé par la présidente macroniste de l’Assemblée nationale, qui n’a pourtant pas hésité à prendre une des sanctions plus sévères possibles à l’encontre d’un député France Insoumise pour avoir exhibé un drapeau palestinien.

Juste avant de se faire traiter de “porc” par David Guiraud (précisons que celui-ci présentera le soir même ses excuses aux porcs pour les avoir assimilés à Meyer Habib), le député déclarait ceci devant les caméras : “Les Palestiniens (…) ont la culture de la mort. J’ai vu une mère qui a perdu trois enfants elle faisait du youyou”, ajoutant à la déshumanisation permanente des gazaouis de la part des soutiens d’Israël.

Par le passé, le 20 octobre 2023, en interview sur la matinale de Radio J, il avait qualifié la population palestinienne de “cancer”.

Oui oui vous avez bien entendu.

Et ça ça passe crème. pic.twitter.com/s2zvkrJAUQ — j'dis ça j'dis rien ⏚ (@jdicajdisrien) May 28, 2024

Favorable à la criminalisation du soutien à la Palestine

En toute cohérence, soutien des méthodes sanguinaires de Netanyahu en Palestine, Meyer Habib est, en France, un partisan farouche d’une répression brutale de l’opposition à la politique israélienne.

Le mouvement pro-palestinien s’inspire depuis longtemps du mouvement international qui a contribué à mettre fin à l’appartheid en Afrique du Sud, c’est-à-dire un mouvement pacifique de pression sur Israël qui passe par un boycott des marchandises israéliennes, le désinvestissement des capitaux français en Israël et des fortes sanctions, c’est ce qu’on appelle le mouvement BDS. Sans surprise, Meyer Habib a qualifié ce mouvement de “pur antisémitisme”…

“L’antisionisme est un point de vue légitime dans l’histoire juive, et il a une longue tradition, y compris en Israël. Certains juifs s’opposent au sionisme pour des raisons religieuses, d’autres pour des raisons politiques ou culturelles. De nombreuses victimes de l’Holocauste étaient antisionistes.” Appel de 127 intellectuels juifs aux députés français : « Ne soutenez pas la proposition de résolution assimilant l’antisionisme à l’antisémitisme » (02/12/2019)

En 2019, lors de l’examen de la “loi Avia”, Meyer Habib et des députés macronistes tentent carrément de rendre illégal l’antisionisme et la critique de la politique israélienne, assimilés stupidement à de l’antisémitisme. Un appel de 127 intellectuels juifs, (parmi lesquels Zeev Sternhell et Amos Goldberg) est alors lancé pour appeler à refuser cette confusion, rappelant que “l’antisionisme est un point de vue légitime dans l’histoire juive, et il a une longue tradition, y compris en Israël. Certains juifs s’opposent au sionisme pour des raisons religieuses, d’autres pour des raisons politiques ou culturelles. De nombreuses victimes de l’Holocauste étaient antisionistes. Le projet de résolution les déshonore et offense leur mémoire, en les considérant rétroactivement comme antisémites”.

Ces amendements dictatoriaux seront finalement rejetés.

Soutien des pires mesures du hollandisme et de François Fillon

Si Meyer Habib est très mobilisé sur la question israélienne, il défend aussi toutes les lois allant dans le sens de la destruction du code du travail et un accroissement de l’autoritarisme.

En 2015 il soutient ainsi la “loi Macron”, une loi de saccage social qui étendait le travail du dimanche (contrairement aux promesses électorales de Hollande) et le travail du soir, la privatisation des aéroports, supprimait les quelques protections pour les locataires précédemment glanées par la Loi Duflot…

Si Meyer Habib est très mobilisé sur la question israélienne, il défend aussi toutes les lois allant dans le sens de la destruction du code du travail et un accroissement de l’autoritarisme.

En 2016, il vote également pour la “Loi Cazeneuve” qui permettait un renforcement de l’Etat policier avec des perquisitions sans contrôle d’un juge, une extension des possibilités d’usage des armes à feu, de la surveillance électronique des suspects et de la durée des gardes-à-vue dans certains cas… Bref une inscription dans le droit courant des mesures normalement exceptionnelles de l’État d’urgence, déjà utilisées contre les opposants.

En 2017, il soutient la candidature de François Fillon, candidat escroc qui fut jugé définitivement coupable en 2024 pour des emplois fictifs.

Des pressions sur la police ?

Meyer Habib semble avoir un rapport particulier avec la police.

En 2014 il tentait, selon Le Point, de faire transporter par les policiers chargés de sa protection “près de 20 000 euros de diamants”. Meyer Habib avait rétorqué qu’il s’agissait de “produits factices”. Les policiers avaient eux fait valoir un droit de retrait considérant que le transport de fonds privés ne relevait pas de leur mission.

L’année suivante un policier dépose une main courante contre Meyer Habib. En effet, comme nous l’apprend 20 Minutes, le député aurait appelé le commissariat du XIXe arrondissement pour obtenir des informations sur la garde à vue de deux personnes suspectées d’avoir agressé deux musulmans. Le policier dit que ce dernier aurait cherché à obtenir la levée immédiate de la garde à vue (ce que Meyer Habib dément).

Un comportement grossier, insultant et menaçant à l’Assemblée Nationale

Avant son échange virulent avec David Guiraud, Meyer Habib a une longue histoire d’altercations au sein de l’hémicycle et en dehors.

Le 3 juillet 2018, Meyer Habib aurait tenté de se rendre à l’assemblée accompagné d’un invité armé, sans badge de sécurité. Cet invité aurait, comme nous l’apprend Le Parisien, provoqué le personnel de sécurité en montrant son arme. Meyer Habib en aurait rajouté une couche en suggérant, sans surprise, que le chef du groupe serait “antisémite” (parce qu’il refuserait de laisser entrer à l’Assemblée un type armé sans badge donc).

En février 2020 il traitait quatre femmes parlementaires de l’opposition de “petites connes” sur Twitter. Interpellé à l’Assemblée sur ce sujet, il réitérait, cette fois dans l’enceinte de l’hémicycle.

Hier, le député @Meyer_Habib nous traitait ici de "petites connes" parce qu'avec @ElsaFaucillon, @ManonAubryFr et @EstherBenbassa, nous avons dansé contre la réforme des #retraites. Ce matin, il nous insulte à nouveau en hémicycle. Nos réactions 👇 pic.twitter.com/48i65hzQKD — Clémentine Autain (@Clem_Autain) February 20, 2020

En mars 2024, faisant fi des règles les plus élémentaires de l’Assemblée Nationale, il se lève et s’approche en furie du ministre de la Justice, ce qui lui vaudra d’être éloigné par les huissiers.

Visé par une enquête pour détournements de fonds publics

En novembre 2022, Le Monde nous apprenait que Meyer Habib était soupçonné dans une enquête de détournement de fonds publics, menée par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Il s’agirait, selon BFM TV, de “soupçons d’irrégularité sur la rémunération de ses collaborateurs”.

Le soutien inébranlable de ce député à son ami Benjamin Netanyahu, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, et son opposition farouche à toute forme de reconnaissance de l’État palestinien illustrent un alignement radical avec les politiques les plus dures de l’extrême droite israélienne.

Meyer Habib est un politicien d’extrême droite banal et médiocre, mais qui se distingue en étant une des figures importantes, parmi d’autres, du camp pro-israélien en France. Le soutien inébranlable de ce député à son ami Benjamin Netanyahu, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, et son opposition farouche à toute forme de reconnaissance de l’État palestinien illustrent un alignement radical avec les politiques les plus dures de l’extrême droite israélienne. Son comportement, souvent agressif, ses insultes, comme les soupçons de détournement de fonds publics, contribuent à donner du monde politique une image lamentable.

Rob Grams

