(Vidéo) Ecologie : y a-t-il un camp plus réaliste qu’un autre ? – C Politique du 13 octobre 2024

Clément SÉNÉCHAL Ancien chargé de plaidoyer chez Greenpeace France, journaliste au magazine web Frustration, auteur de Pourquoi l’écologie perd toujours aux éditions du Seuil (11.10.2024) était l’invité, ce 13 octobre, de C Politique

Autres invités :

Martin HIRSCH Président de l’Institut de l’Engagement, ancien directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP), auteur de Les Solastalgiques aux éditions Stock (10.05.2023)

Marine BRAUD Associée-fondatrice Alameda, consultante des enjeux environnementaux et politiques publiques associées, ancienne conseillère de Élisabeth Borne

Flora GHEBALI Entrepreneure, essayiste, directrice générale de l’agence d’innovation sociale Coalitions, autrice de Le Syndrome de la fourmi – Voir et dépasser les frontières mentales de l’inaction écologique aux éditions de l’Observatoire (10.05.2023)

Denis PINGAUD Politiste, spécialiste de l’influence et de l’opinion, , vice-président du think tank la Fabrique écologique, auteur de Sortir de l’impasse aux éditions Les Petits matins (22.08.2024)

Corinne LEPAGE Avocate, ancienne ministre de l’Environnement

