(Vidéo) POURQUOI VOUS RESTEZ PAUVRE – Nicolas Framont | LIMIT

LIMIT : “”Nouveau “TALK” sur LIMIT avec Nicolas Framont : déconstruire le pouvoir, repenser le système. Dans cette conversation passionnante, Nicolas Framont, sociologue et rédacteur en chef de ‪@frustrationmagazine226‬, explore les rouages du capitalisme, les illusions de la méritocratie et les dynamiques de domination sociale. Entre le travail, les inégalités sociales et l’impact des limites planétaires, il offre un regard critique mais essentiel sur notre société. Une discussion qui interroge notre rapport au pouvoir, nos biais inconscients et notre rôle dans la transformation du système.

Préparez-vous à remettre en question beaucoup de certitudes !”

Livres : https://www.fnac.com/ia3835064/Nicolas-Framont

Présentation : Vinz Kanté

Invité : Nicolas Framont

Réalisation : Dominique

Montage : Lucas Candela

Musique : Prinzly Studio : ‪ https://www.academieduclimat.paris/

