(Vidéo) COMPRENDRE : Le Conflit entre Palestine et Israël !

Dans cette vidéo qui introduit notre nouveau format “Comprendre”, nous plongeons au cœur du conflit en Israël-Palestine, en analysant les événements récents à Gaza. Nous examinons le contexte historique de l’oppression coloniale en Palestine pour mieux comprendre les enjeux actuels. Nous proposons également une perspective critique sur la couverture médiatique et politique du conflit, mettant en lumière le deux poids deux mesures et la répression des voix opposées au massacre à Gaza en France. Nous abordons également les réactions internationales au conflit et explorons les perspectives pour une solution durable, mettant fin à l’apartheid et à la colonisation.

Réalisation et montage : Farton Bink

Texte : Rob Grams

Voix : Rob Grams et Farton Bink

