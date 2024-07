(Vidéo) DE MACRON AU RN : les PARASITES sont prêts à TOUT pour maintenir leurs INTÉRÊTS – Nicolas Framont

ÉLUCID : “Nicolas FRAMONT est rédacteur en chef du magazine Frustration. Ses recherches portent sur la sociologie de la bourgeoisie et du travail, et il est l’auteur de « Parasites » (Ed. LLL). Le parasite est un « organisme qui se nourrit strictement aux dépens d’un organisme hôte d’une espèce différente ». Or, dans notre société, les parasites sont incarnés dans la classe bourgeoise. Dans cet entretien par Olivier Berruyer pour Élucid, Nicolas Framont montre que la lutte des classes est loin d’être terminée, et que par delà les beaux discours accrédités par le système politique et médiatique, quelques privilégiés pillent et exploitent la majorité d’entre nous, sans que rien de valable ne puisse justifier cette injustice. Alors que les forces politiques sont en pleine recomposition suite à la dissolution d’Emmanuel Macron, plus que jamais les intérêts de la bourgeoisie mènent la danse”

