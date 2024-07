(Vidéo) Le Nouveau Front Populaire victorieux, et après ? – Nicolas Framont et Sarah Legrain

Selim DERKAOUI pour HORS-SERIE : “Malgré une propagande médiatico-politique déchaînée, le Nouveau Front Populaire (NFP) est arrivé en tête du second tour des législatives et dispose d’une majorité relative. Les sondages Ifop ont une nouvelle fois fait flop. « Je suis totalement perdue, je ne sais même pas fêter quelque chose que je n’ai jamais connu », me souffle une amie place de la République le soir des résultats. Une partie de la France se dit « soulagée » de ne pas avoir à subir une gouvernance d’extrême droite. Le lendemain, l’euphorie militante laisse déjà place au devoir de lucidité. Les inquiétudes et les questionnements fusent dans nos têtes: le Rassemblement national (RN) progresse en nombre de sièges, gagne-t-on seulement du temps avant Marine Le Pen au pouvoir en 2027 ? Gérald Darmanin sera-t-il le futur Premier ministre de mèche avec « le centre » et l’extrême droite ? La France insoumise (LFI) va-t-elle réussir à composer avec le Parti socialiste (PS) et Europe écologie les verts (EELV) ? La sociale-démocratie libérale, Macron-compatible et passée maître dans l’art de la traîtrise, est-elle ressuscitée au détriment de la véritable gauche de rupture ? Au-delà du front parlementaire, comment faire exister et perdurer concrètement le Front populaire, militant, médiatique et associatif ? Pour répondre à toutes ces questions, j’ai le plaisir de recevoir Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration magazine et sociologue du travail pour les CSE, ainsi que Sarah Legrain, députée NFP/LFI dans le 19e arrondissement parisien et membre de la coordination nationale LFI.”

