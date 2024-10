Ce mois-ci Frustration est de retour avec le format État des Lieux. Au programme : La guerre coloniale ravageant Gaza et le Liban et la “rentrée sociale” bien trop tranquille des syndicats et parlementaires face au gouvernement Barnier et son programme d’austérité.

Présenté par Nicolas Framont

Réalisation et montage : Farton Bink

Pour soutenir notre travail, la création de ce type de contenus et recevoir notre numéro papier en cadeau :

À VOIR AUSSI :