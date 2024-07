(Vidéo) LE RN AUX PORTES DU POUVOIR : “MACRON ET LES GRANDS MÉDIAS SONT RESPONSABLES” (NICOLAS FRAMONT)

Le Média : “Quelle est la responsabilité du bloc bourgeois dans la poussée de l’extrême droite en France et dans la mise en place du paysage politique sorti des urnes à la faveur du premier tour des législatives ? Au fond, n’est-ce pas le rêve de la bourgeoisie et de la sous-bourgeoisie, une sorte de configuration politique où un grand nombre d’électeurs sont contraints au barrage permanent, au-delà de toute autre considération ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Magazine, quasiment spécialisé dans l’analyse et la dénonciation de la bourgeoisie et de ce qu’il appelle la sous-bourgeoisie. Nicolas Framont est l’auteur de nombreux livres, dont le dernier est “Parasites”. Dans ce livre Nicolas Framont affirme que “les classes bourgeoises sont des parasites qui se nourrissent de notre travail, de nos impôts, de notre vie politique et de nos rêves”.”

