(Vidéo) MICHEL ONFRAY : LE “GAUCHO” PRÉFÉRÉ DES RICHES ET DES MÉDIAS – Coup de Griffe

“Coup de griffe” C’est notre nouveau programme. Un contenu un peu spécial puisqu’il s’agit d’une collaboration avec …. Le Média. Régulièrement, l’équipe du Média (au montage et au graphisme) et les auteurs de Frustration (à l’écriture) feront le portrait d’une personnalité politique, médiatique ou économique qui nous agace, qu’on souhaite piquer, railler, égratigner.

Rob Grams s’attaque aujourd’hui à l’un des intellectuels les plus célèbres de France : Michel Onfray. Avec plus de cent livres à son actif, qui lui assurent des revenus confortables et des invitations extrêmement régulières sur les plateaux de télévision pour y faire leur promotion, ce dernier a la réputation d’être subversif, toujours présenté comme appartenant à une gauche critique, athée et libertaire. Il est notamment connu pour l’ouverture de l’Université populaire de Caen en 2002 qui proposait des conférences gratuites et ouvertes à tous, diffusées également sur France Culture, et qu’il décrivait comme une réaction à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Plus récemment, Michel Onfray, qui se dit d’une “vieille gauche, du côté des oubliés” a fondé la revue Front Populaire, présentée comme “souverainiste”, et pensée comme un mouvement d’idées en vue de préparer l’élection présidentielle de 2022. Cette dernière rencontre, au niveau des ventes, un franc succès.

Un premier doute assaille peut-être le téléspectateur ou le lecteur averti : comment se fait-il qu’un représentant d’une gauche libertaire et anarchiste soit aussi régulièrement invité sur des médias possédés par des milliardaires, là où elle est habituellement si absente et diabolisée ? Comment se fait-il que quelqu’un d’apparemment si opposé au pouvoir, défendant “le peuple”, soit à la Une de tous les magazines mainstreams une semaine sur deux (L’Express, Le Point, Valeurs Actuelles, Marianne…) ? Portrait d’un “rouge-brun” surtout très “brun” : Michel Onfray, le “gaucho” préféré des médias et des riches.

