(VIDÉO) Travail et Écologie – Entretien avec Paul Guillibert

Paul Guillibert est docteur et enseignant en philosophie. Il élabore une critique écologique du capitalisme. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont “Exploiter les vivants : Une écologie politique du travail” (2023). Dans le cadre de l’invitation de l’équipe de Frustration Magazine à l’université d’Eté de Révolution Permanente, nous avons parlé avec lui de son dernier ouvrage, du “communisme du vivant”, des liens entre marxisme et écologie, du mouvement des Soulèvements de la Terre, ainsi que de la technologie.

Un entretien réalisé par Farton Bink et Rob Grams

