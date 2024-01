Événements

Pour la sortie de notre nouveau numéro annuel papier le 7 février (que vous pouvez vous procurer ici), l’équipe de Frustration se déplace dans toute la France afin de discuter avec vous de l’actualité politique et des voies possibles our fédérer nos frustrations. La liste des événéments à venir sera mise à jour régulièrement. N’hésitez pas à suggérer une rencontre à proximité de chez vous si vous connaissez un lieu sympa (bar, librarie, etc.) à redaction@frustrationmagazine.fr !