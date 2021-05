Socialcast, le podcast de la lutte de classes produit pour « Spectre » : le teaser officiel !

Un podcast entièrement dédié à la lutte de classes, vous en rêviez ? Ca tombe bien : nous aussi ! Frustration rejoint ainsi « Spectre », un projet de plateforme de podcasts indépendant financièrement et éditorialement (dont voici la campagne de financement), où vous pourrez écouter également des podcasts de Acrimed, Attac, Basta, média indépendant, Contretemps – Revue de critique communiste, Les Économistes Atterrés, Hors-Série et Université Ouverte, en accès libre et gratuit, garantis sans publicité. L’objectif : mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et, évidemment, souhaiter le transformer. Vous imaginez bien qu’un tel projet ne pouvait qu’enthousiasmer notre rédaction ! Nous réaliserons des témoignages de membres issus de la classe laborieuse ou encore des déboulonnages de concepts bourgeois, et plein d’autres choses encore. Mais le mieux reste encore d’écouter notre teaser officiel, réalisé par Selim Derkaoui grâce à l’aide bienvenue de Gilles Martinet et dont la photo est signée Serge D’ignazio.

Et sur notre compte Soundcloud :