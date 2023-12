(Vidéo) “Les étudiants ont une revanche à prendre sur Macron” – Entretien avec Erell

Erell est étudiante en sociologie et économie, militante au Poing Levé et à Révolution Permanente, elle est une des figures du mouvement étudiant. Dans le cadre de l’invitation de l’équipe de Frustration Magazine à l’université d’Eté de Révolution Permanente, nous avons parlé avec elle du Poing Levé, des actions que le mouvement mène, de pourquoi il a été créé, des enjeux pour l’année 2023-2024.

Un entretien réalisé par Farton Bink et Rob Grams

Chères lectrices et chers lecteurs, nous lançons ce mois-ci une nouvelle campagne de dons ! Elle nous permet de faire face au même phénomène que rencontrent nos confrères de la presse indépendante : la crise sociale liée à l’inflation a sensiblement ralenti le rythme de nos nouveaux soutiens mensuels et provoqué l’arrêt de nombreuses contributions, pour des raisons financières. Cette campagne de dons va nous permettre de repasser durablement dans le vert clair, et de sécuriser notre budget sur le long terme.Mais par ailleurs, nous nous tournons vers vous pour franchir un nouveau cap : D’abord augmenter la taille de notre équipe, pour traiter de nouveaux sujets (notamment internationaux) et surtout développer la partie vidéo de notre média. Nous avons lancé un format pilote “Etat des lieux” (à retrouver ici), ainsi que des entretiens vidéos, et des conférences débats filmées (l’une avec Victoire Tuaillon et Nicolas Framont à visionner ici). Nous voulons continuer et augmenter notre fréquence de publication de vidéos, notamment pour toucher d’autres publics, sur les réseaux Instagram et TikTok.

À VOIR ÉGALEMENT :