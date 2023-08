Interdiction de l’abaya : énième démonstration du “déjà-là fasciste”

Après s’en être pris aux mamans musulmanes qui ont la gentillesse d’accompagner les sorties scolaires, d’emmerder tous les étés les femmes qui décident de couvrir une partie de leurs corps à la plage, nos sinistres médias, notre gouvernement d’extrême droite et une gauche pourrissante d’apprentis collabos décident cette fois de s’attaquer aux jeunes filles qui voudraient porter un vêtement avec une connotation culturelle mais qui n’est pas religieux (au prétexte qu’il le serait) : l’abaya.

Rien à voir avec la laïcité : l’abaya est un vêtement traditionnel, pas religieux

L’abaya est une longue robe portée dans les pays arabes (Maghreb et région du Golfe), où elle est symbole de modestie. Mais dans la tête des racistes, tout ce qui évoque autre chose que la blanchité européenne est plus ou moins « musulman » ou « islamiste » et devrait donc être banni au nom de la laïcité.

La vérité c’est que l’abaya est aussi distinctif et peu religieux que peut l’être le pull sur les épaules, la chemise Ralph Loren, les jupes longues pour les catholiques bourgeois.

Au cas où un rappel serait nécessaire, la laïcité à la française, qui a de bons côtés, c’est séparer l’Eglise de l’Etat, c’est à dire que les religieux ne dictent pas leurs politiques à l’Etat pour des motifs religieux, et ne fassent pas de prosélytisme au sein de l’appareil d’Etat. C’est aussi une neutralité vis-à-vis de ces religions : pas de privilèges, de hiérarchie, de réelle reconnaissance. C’est enfin, la liberté de culte, de croire ce que l’on veut et de pratiquer sa religion dans de bonnes conditions. Cette laïcité a pris cette forme à la fois pour combattre l’influence réactionnaire de l’Eglise catholique et pour pacifier le pays après des siècles de guerres de religion. Ça n’a donc à peu près rien à voir avec harceler, humilier, déshabiller toutes les femmes dont les habits pourraient évoquer une culture différente.

💬 "Je trouve ça joli et ça cache mes formes"



Ces jeunes filles portent l'abaya, elles témoignent pic.twitter.com/ONltBnrOaK — BFMTV (@BFMTV) August 29, 2023

L’extrême droite et ses diversions grotesques pour ne pas parler des vrais problèmes de l’école

S’acharner contre tout ce qui fait “un peu étranger” c’est l’obsession de l’extrême droite. C’est donc l’obsession de notre gouvernement puisque celle-ci est déjà au pouvoir.

Pourtant ce ne sont pas les problèmes réels qui manquent à l’école : bas salaires pour les enseignants, suppression de postes et de classes, pédophilie en milieu scolaire, harcèlement scolaire, des milliards d’euros accordés aux écoles privées catholiques qui ne respectent ni la laïcité ni la neutralité politique, les profs harcelés par des parents menaçants et violents sans soutien de leur hiérarchie ni recours (le mouvement Pas de vague), les coûts de la rentrée scolaire en augmentation, les difficultés de recrutement (ça alors !)… Bref les dossiers ne manquent pas pour un ministre de l’Education Nationale qui aurait envie de faire son travail.

Mais les priorités de la macronie semblent continuer d’être le SNU, l’uniforme à l’école, d’autres stupidités et désormais aller rhabiller tout ce qui ne fait pas “bons français bien d’chez nous” en interdisant l’abaya.

Fondamentalement, du point de vue de la bourgeoisie, dans un contexte ultra tendu socialement, c’est plutôt une bonne stratégique puisqu’on centralise les débats sur l’abaya, habit dont la plupart des français n’avaient jamais entendu parler avant et sur lequel ils devraient maintenant avoir un avis bien tranché, et dont on fait désormais comme s’il s’agissait d’un véritable phénomène vindicatif de la part d’une “communauté”.

On pourrait donc penser que le mieux serait tout simplement de ne ne pas investir ce type de débats, comme on ferait bien de ne pas réagir à chaque indignation morale de la droite dont le niveau de fragilité et de susceptibilité surprend chaque jour (cf débat inintéressant mais visiblement national sur le clash Juliette Armanet vs Michel Sardou sur les Lacs du Connemara…).

Mais dans un cas comme celui-ci, il est important de réagir, même si c’est contraint et forcé et que l’on aimerait parler “des vrais sujets” et pas d’un joli habit porté par quelques jeunes filles en France. Tout simplement parce que les attaques systématiques, répétées, contre les personnes de culture musulmane participent à un climat raciste extrêmement blessant et éprouvant pour ces dernières. Ce harcèlement contre ces dernières sert de déversoir de toutes les frustrations d’un pays rendu chaque jour plus rance par une bourgeoisie terrifiée et en bout de course, qui enlaidit tout, marchandise tout, alimente chez chacun de nous les affects les plus minables (peur, jalousie, racisme, méchanceté…) en particulier contre les personnes que le système rend davantage vulnérables (les mineurs, les pauvres, les immigrés…).

Il faut donc se battre pour rappeler que oui si vous vous étouffez dès que vous voyez une femme qui porte autre chose qu’un serre-tete, et parce que ça a lair un peu “orientalisant”, vous n’êtes pas laïc, vous êtes un gros raciste. Elles n’ont pas à subir vos goûts vestimentaires qui ne regardent que vous.

La gauche toujours pas au niveau

La gauche bourgeoise, toujours à la traîne de la droite et de l’extrême droite, toujours sommée de se justifier et de réagir à tout, contaminée par une “pensée” digne de Manuel Valls (c’est-à-dire indigne et très éloignée de la pensée) a évidemment, une fois de plus dans la période récente, fait le paillasson.

Les socialistes, via par exemple Emma Rafowicz, présidente des Jeunes Socialistes, ont donc soutenu la mesure en disant des banalités du type : “L’école républicaine et laïque est un sanctuaire et doit rester le lieu de l’émancipation.” On lui souhaite de découvrir les inégalités à l’école et comment celle-ci passe son temps à les reproduire, pour qu’elle vienne nous expliquer en quoi, exactement, il s’agirait d’un “lieu d’émancipation” et qui précisément est “émancipé” et de quoi, en quoi porter un jogging Adidas ou une chemise Zara sera plus émancipateur qu’une tenue traditionnelle. Jérôme Guedj et d’autres figures du PS ont tenu le même genre de positions en faveur de l’interdiction.

“Dès lors que c’est considéré comme un signe religieux, évidemment qu’il faut l’interdire” dit Sophie Binet (CGT). Oui sauf que c’est considéré comme un signe religieux par les racistes. Si c’est eux qui donnent le ton de ce qui est religieux ou non, on n’en a pas fini.

Sophie Binet, bureaucrate social-démocrate devenue dirigeante de la CGT, pense qu’il est très intéressant et utile de donner son avis sur le sujet : “Dès lors que c’est considéré comme un signe religieux, évidemment qu’il faut l’interdire”. Oui sauf que c’est considéré comme un signe religieux par les racistes. Si c’est eux qui donnent le ton de ce qui est religieux ou non, on n’en a pas fini. Était-ce vraiment la peine de refuser d’aller sur CNews, séquence qu’avait adoré la gauche morale, si c’est pour finir par parler comme ses chroniqueurs ?

Vient ensuite Fabien Roussel qui entre deux biftecks dit qu’il veut fermer “les frontières passoires” et crache sur Médine, le rappeur injustement accusé d’antisémitisme par une droite qui, elle, rend hommage à Maurras, Barrès et Pétain. Mais est-il réellement utile de le préciser à ce stade, tant on peut deviner à l’avance chacune de ses prises de positions médiatiques quasi systématiquement alignées sur les injonctions de l’extrême droite et de son pote Darmanin ? “J’approuve cette décision, les chefs d’établissement avaient besoin de consignes claires” a t-il déclaré sur Sud Radio .

Exception notable dans cet océan de boue, la France Insoumise s’est, elle, opposée à cette interdiction et fait un recours au conseil d’Etat – ce qui pourrait éventuellement fonctionner car cette interdiction paraît très farfelue sur le plan juridique.

L’interdiction de l’abaya est donc une énième diversion raciste pour monopoliser une attention malveillante sur des jeunes filles de culture musulmane qui ne demandent qu’à aller à l’école dans un habit qui leur plaît, qui se trouve être ni indécent, ni prosélyte. Elle est organisée non pas par le RN mais par le gouvernement macroniste, l’extrême droite déjà au pouvoir. Si la manœuvre est grossière – faire diverger la frustration et la colère de plus en plus bouillonnante d’une partie de la population contre les responsables vers des boucs émissaires tout trouvés – elle doit quand même être combattue vivement car elle suscite des souffrances réelles chez des françaises déjà ultra stigmatisées.

Rob Grams