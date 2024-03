(Vidéo) FACE À MACRON ET AUX BOURGEOIS, ON FAIT QUOI MAINTENANT ?

Le Média : “Face à des défaites successives du mouvement social, que faire ? Et maintenant, on fait quoi ? C’est le titre de la très belle édition papier de Frustration, le magazine désormais en ligne de la guerre des classes, comme il se présente lui-même. On fait quoi ? Si l’on en croit l’équipe de Frustration, il est urgent de forger un esprit de victoire. Ce qui passe avant tout par les mots et les concepts, qu’il faut se réapproprier. Il s’agit peut-être aussi de retourner la stigmatisation contre les “stigmatiseurs”, en les décrivant comme ils sont, de manière ravageuse, impitoyable. Le réarmement. L’esprit de victoire passe aussi par les récits de percées du mouvement ouvrier ailleurs dans le monde. Bref, c’est cet esprit qui souffle sur ce bel objet éditorial. A la faveur d’un entretien d’actualité détendu, notre journaliste Theophile Kouamouo le feuillette aux côtés de Nicolas Framont, rédacteur en chef et de Guillaume Étiévant, responsable de rubrique “Économie”.“

À VOIR ÉGALEMENT :