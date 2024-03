(Vidéo) Raphaël GluckSmann : non il n’est pas un camarade – Coup de griffe

“Coup de griffe” C’est notre nouveau programme. Un contenu un peu spécial puisqu’il s’agit d’une collaboration avec …. Le Média. Régulièrement, l’équipe du Média (au montage et au graphisme) et les auteurs de Frustration (à l’écriture et à la voix) feront le portrait d’un.e personnalité politique, médiatique ou économique qui nous agace, qu’on souhaite piquer, railler, égratiner.

Alors quand on a vu que le Conseil national du Parti Socialiste s’était décidé, que, comme en 2019, sa liste de prétendants députés européens sera conduite par Raphaël Glucksmann pour poursuivre « l’héritage social-démocrate de la construction européenne ». On a pas hésité à lui dédier ce 1er épisode de “Coup de griffe” ! Pourtant, de sa candidature, les médias se félicitent très largement. Leurs pronostics pleuvent. Pour eux, Glucksmann est “le nouvel espoir” de la gauche, il va “créer la surprise” et “sauver le Parti Socialiste”. Ils tirent mille conclusions d’une réussite potentielle à une élection où pourtant quasiment personne ne va voter, qui n’est jamais déterminante, et qui est démentie dès l’échéance électorale suivante. « Vu les retours que j’ai, je suis sûr qu’il peut finir à 15%, voire plus », a confié le patron de Free, Xavier Niel, à propos de Raphaël Glucksmann, lors d’un dîner en ville, d’après le journal de droite l’Opinion.

Pour soutenir notre travail, la création de ce type de contenus et recevoir notre numéro papier en cadeau :



À LIRE :

À VOIR AUSSI :