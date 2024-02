(VIDÉO) FRANÇOISE VERGÈS, NICOLAS FRAMONT, CLÉMENT SÉNÉCHAL… LANCEMENT DU NUMÉRO ANNUEL DE FRUSTRATION MAGAZINE

Dans le cadre de la sortie du numéro papier annuel de Frustration Magazine, co-édité avec Les Liens qui Libèrent, un évènement était organisé au Lieu-Dit à Paris avec la rédaction ainsi que des contributeurs et des contributrices du numéro.

Françoise Vergès est une militante féministe et décoloniale. Elle a répondu à la question du numéro 2024 : “et maintenant on fait quoi ?”



Nicolas Framont est rédacteur en chef de Frustration Magazine et auteur du livre “Parasites” (2023). Il est également expert CSE. À l’occasion du numéro papier, il a écrit sur la fraude patronale et des médecins, sur la sous-bourgeoisie, le sabotage au travail, des tutos pour déclencher une grève et des astuces pour ne pas devenir un gaucho-chiant, ainsi qu’une proposition pour le salaire unique à 2 600€.



Clément Sénéchal est militant écologiste, ancien porte-parole climat de Greenpeace France. Pour le numéro annuel, il est l’auteur d’un article intitulé “Comment Greenpeace France a désarmé le combat écologique”. Il intervient désormais de façon régulière dans Frustration dans ses “Chroniques de l’écologie bourgeoise“.

Farton Bink est la responsable vidéo de Frustration.

Antoine Glorieux est l’illustrateur de Frustration, il a réalisé la plupart des dessins du numéro.



Guillaume Etiévant est le responsable de la rubrique économie de Frustration. Pour le numéro annuel il a écrit un portrait sur le patron Daniel Kretinsky et un autre sur les stratégies syndicales.

Adèle K. est enseignante et a écrit pour le numéro annuel une enquête sur l’enseignement privé.

