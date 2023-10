“Un nettoyage ethnique en Palestine” – Kaoutar harchi & joseph andras

Un nettoyage ethnique a cours sous nos yeux. Ne pas le dire c’est y prendre part. Chaque silence vaut blanc-seing. Chaque fausse parole aussi. Écoutons Catherine Colonna, ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères : « Israël a le droit de se défendre face à la monstruosité du Hamas et du danger qu’il représente. Sa réponse doit être ferme, elle doit être juste, elle doit être forte, elle sera forte si elle est juste, et elle sera juste si elle est conforme au droit international et en particulier au droit international humanitaire, et préserve les populations civiles. Israël est une grande démocratie, c’est la marque des démocraties que de respecter le droit. » Tandis que la ministre bavarde, le phosphore blanc brûle la peau desdites populations et les bombes pulvérisent les corps innocents. Quand on pilonne un territoire grand comme Chemillé-en-Anjou, on ne distingue pas les populations civiles du Hamas : on les extermine à dessein. Ne parlons pas des otages, que leur gouvernement livre sans scrupules à la mort. Le président israélien a cette franchise que nos dirigeants n’ont pas : « C’est toute une nation qui est responsable. » Et d’ajouter : il n’est « absolument pas vrai » que les civils gazaouis ne « so[ient] pas impliqués ». La « justice » de l’État français est conforme à son histoire impériale – « pacifier » à tout prix. Il barbote aujourd’hui dans le sang des Gazaouis, réduits à enterrer leurs morts dans des fosses communes. Tout citoyen français est en droit de lui réclamer des comptes : dans chaque bombardier un macroniste tapote doucement l’épaule d’un aviateur.

Plus de 2 700 morts palestiniens en une semaine. Environ 1 000 enfants. Chaque jour qui passe invalide le bilan : demain sera pire. Alors que 86 % des Israéliens estiment que Netanyahu porte une écrasante responsabilité dans le drame, Macron chante la grâce des « opérations ciblées ». Notre gouvernement parade en treillis repassé : le ministre des Armées se vante du « renseignement fourni » à l’État d’Israël et Darmanin envoie ses forces armées pour interdire toute manifestation pacifique en solidarité avec les victimes. Aux quatre coins du monde les rues se dressent contre le massacre ; en France on doit marcher en rang avec les massacreurs. Au sordide s’ajoute le bouffon : il faut lire la presse israélienne pour trouver des paroles justes. Et nous les saluons, cent fois, ces Israéliens debout contre leur régime suprémaciste. Le gouvernement français s’empresserait, s’il le pouvait, de dissoudre Haaretz.

Nous l’avons dit et nous le redirons : la résistance à l’occupation est un droit international, la mise à mort des innocents est un crime. Le Hamas a commis l’injustifiable en frappant plus que des cibles militaires. Les enfants israéliens abattus sont nos morts. Les Français juifs injuriés, par quelque écho infondé, sont nos frères et nos sœurs. Avec Moustapha Barghouti, figure de la résistance palestinienne, nous disons donc : « Il faut être capable d’expliquer que notre lutte est une lutte de libération nationale, mais qu’elle n’est pas, qu’elle n’a jamais été contre les juifs. Nous avons été attaqués, nous n’avons pas attaqué. On nous a pris notre terre, nous n’avons pris la terre de personne. […] Nous devons conduire la lutte avec un souci de dignité : nous n’avons à éprouver ni peur ni honte de défendre une cause qui est juste. » Et juste, la cause ne saurait l’être plus. La Palestine est à genoux et l’Occident « démocratique » appuie sur sa tête – les États-Unis mettent les deux mains. La Palestine est occupée, emmurée, décimée, soumise à un régime d’apartheid reconnu par l’ensemble des institutions internationales soucieuses des droits humains et, même, par les plus hautes autorités israéliennes. Nos aînés ont refusé l’apartheid sud-africain ; notre génération ne peut faire moins. Célébrer Mandela mort ne coûte pas grand-chose, la droite en a même fait un film ; honorer celui qui tenait la cause palestinienne pour le strict pendant de la cause sud-africaine exige plus que d’inoffensives liturgies.

Tony Cliff, militant socialiste juif né en Palestine au mitan des années 1910, a raconté dans Un monde en danger comment il est venu à « [s’]identifier avec les Palestiniens ». Et à se battre à leurs côtés en faveur d’une résolution démocratique. En 1967, il écrivait ailleurs : « La seule solution possible aux besoins du Moyen-Orient est la révolution ouvrière et paysanne visant à l’établissement d’une république socialiste, avec tous les droits pour les Juifs, les Kurdes et toutes les minorités nationales. » Le Hamas – dont Barghouti disait fin 2004 qu’il a « comm[is] l’énorme faute de s’attaquer aux juifs en tant que juifs » – ne sera pas l’acteur d’une telle solution. Le gouvernement israélien – dont le ministre des Finances en poste au ministère de la Défense s’autoproclame «fasciste » et jure qu’« il n’y a pas de peuple palestinien » – non plus. Si le socialisme n’est en effet rien d’autre que la démocratie accomplie, force est d’admettre que l’idée socialiste n’a pour l’heure pas l’assentiment du nombre. Il n’empêche : une issue plus modeste est envisageable, serait-elle seulement fondée sur le droit. La jeunesse palestinienne se détache massivement des partis historiques et celle d’Israël a manifesté en nombre contre Netanyahu – avant de refaire bloc derrière l’armée.

Le Premier ministre israélien avait avoué que le pouvoir poussa le Hamas en vue d’affaiblir la résistance palestinienne laïque et nationaliste. Vieille technique. Mais on ne saisira rien du moment présent en se bornant à ces deux entités. Il n’est pas affaire de face à face. Encore moins de rapport symétrique. Les partisans de la théorie du « miroir » gagneraient à s’y regarder : ils verraient leur lâcheté. Cette guerre de 100 ans n’oppose pas un parti (né dans les années 1980) à un gouvernement, mais un peuple – qui considère actuellement, à près de 50 %, que le Hamas à ne le « représente » pas – à un système colonial favorisé par la première puissance mondiale. En 1966, Moshe Dayan, ancien ministre de l’Agriculture bientôt ministre de la Défense, s’était rendu au Vietnam dans les pas des Marines étasuniens (que Dupond-Moretti tempère ses ardeurs inquisitrices : c’est Haaretz qui le rappelle). Sans surprise aucune : l’internationale du genre colon. Trois ans plus tard, Dayan déclarait dans quelque université d’Haïfa : « Des villages juifs ont été construits à la place des villages arabes. Vous ne connaissez même pas les noms de ces villages arabes : je ne vous en veux pas car ces livres de géographie n’existent plus. Non seulement les livres n’existent pas mais les villages arabes ne sont plus là non plus. » Le présent est le passé. Le présent ne vit jamais que dans son ombre portée.

Se réveiller le 7 octobre 2023 pour ne « condamner » que les crimes du Hamas consacre en tout et pour tout le récit impérial. Vous voulez la paix dans la région ? Ouvrez d’abord des livres d’histoire. Sans quoi vous émettez des sons sans signification. La paix passe, on le sait, par la justice. Et la justice par le démantèlement politique de l’oppression instituée.

Il semblerait qu’une certaine gauche – celle qui, autrefois, rasa « démocratiquement » l’Algérie – appelle depuis ici à des bombardements ciblés. Discriminés. On guette le mot « éthiques ». Tuez, d’accord, mais avec une serviette autour du cou. Les bombardements d’aujourd’hui feront les attentats de demain. Chaque famille décimée verra l’un de ses proches prendre les armes et les pointer avec la même indistinction. «Je ne me souviens pas de mon enfance sans soldats, leurs bottes, leurs armes, la couleur kaki de leurs uniformes », a écrit Asmaa Alghoul, féministe gazaouie, dans L’Insoumise de Gaza. Le Hamas l’a incarcérée ; elle vomit leur « règne islamiste ». Aussi a-t-elle perdu neuf membres de sa famille lors des bombardements israéliens de 2014. Dont Moustafa, nourrisson de 24 jours. Une « victime collatérale », arguerait le premier salaud venu. « Si c’est le Hamas que vous détestez, laissez-moi vous dire que les gens que vous tuez n’ont rien à voir avec le Hamas. […] Laissez-moi vous assurer que vous venez de créer des milliers – non, des millions – de fidèles au Hamas : nous devenons tous le Hamas si, pour vous, le Hamas est composé de femmes, d’enfants, de familles innocentes. » Alghoul pria, effondrée, qu’on ne lui parlât jamais plus de la paix. Cette paix dont elle rêve si fort.

La justice n’est « compliquée » qu’aux yeux de ceux qui la refusent. Dans Israël-Palestine, la solution : un État, Ghada Karmi, autrice et militante palestinienne socialiste, invite ainsi à la mise en place, par étapes, d’un « système de droits égaux, fondé sur un respect mutuel des besoins de tous les citoyens ». Entendre les Arabes, les Juifs, les Druzes, les Circassiens ou encore les Arméniens ; entendre l’ensemble des croyants et des incroyants qui font ce territoire. Elle appelle ça la « lutte commune pour l’égalité », laquelle, non sans difficultés bien sûr, panserait « le terrible mal » qui a frappé les Palestiniens et, historiquement, les Juifs. Ce commun-là est l’issue. Qu’il étouffe la voix des assassins, voulons-le tous. En commençant dès à présent par ne pas justifier l’injustifiable : le droit de l’État d’Israël à commettre un nettoyage ethnique au nom de sa « défense ». Le sang cessera de couler le jour où les Palestiniens n’auront plus à raser les murs – pourvu qu’il en reste encore.

Kaoutar Harchi et Joseph Andras

